Seine-Saint-Denis : près de 400.000 euros de chèques emploi service détournés

Près de 400.000 euros de chèques emploi service universel, délivrés par le département de Seine-Saint-Denis, ont été détournés au détriment de plus de 300 bénéficiaires. Le conseil départemental a porté plainte.

Seine-Saint-Denis, France

C'est une escroquerie bien rodée qui a fait déjà plus de 300 victimes en Seine-Saint-Denis, y compris le conseil départemental lui-même. Des escrocs ont réussi à détourner des chèques emploi service universel (CESU) délivrés par le département, révèle Le Parisien.

316 victimes recensées

D'après les derniers calculs du conseil départemental, 391.000 euros de chèques emploi service ont été détournés. Ces CESU, le département les envoie chaque mois à 12.000 bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit principalement de personnes âgées souvent en situation de handicap et qui ont de faibles revenus. Ces chèques leur permettent de rémunérer leurs salariés à domicile : homme ou femme de ménage, auxiliaires de vie par exemple. Mais depuis avril dernier, certains seniors ne reçoivent plus leurs chèques, rien dans leur boîtes aux lettres. Les enveloppes ont été interceptées. Par qui ? Combien de fraudeurs ? À quel moment ? On ne sait pas encore.

Le département porte plainte

La combine est assez simple ensuite : il suffit d'aller sur le site du CESU, de créer un profil, enregistrer un RIB et on peut encaisser le chèque. Plusieurs profils ont été repérés aux quatre coins de la Seine-Saint-Denis. Certains ont été bloqués mais d'autres apparaissent aussitôt, explique-ton au cabinet de Stéphane Troussel, le président du département. La collectivité a porté plainte. D'autres victimes pourraient se signaler dans les prochains mois, en plus des 316 déjà recensées.

Le département promet de rembourser (sur présentation des factures) les victimes qui ont du avancer des frais pour payer leur employé à domicile. Au total, il dépense 72 millions d'euros chaque année pour financer ces chèques emplois service universel.