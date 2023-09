Près de 400 foyers privés d'électricité après le passage de la tornade en Mayenne

Une tornade s'est formée ce dimanche 17 septembre à Ernée et dans plusieurs communes alentours.

Un peu moins de 400 foyers sont toujours privés d'électricité dans le nord-ouest mayennais, ce lundi 18 septembre, surtout à Juvigné et à Saint-Pierre-des Landes. Une tornade s'est formée ce dimanche 17 septembre à Erné e et dans plusieurs communes alentours. Aucune personne n'a été blessée, selon les gendarmes de la Mayenne, mais des dégâts matériels ont été constatés : des maisons et des exploitations agricoles sont endommagées.

Rétablissement de l'électricité dans la journée

Des toits de hangars ont notamment été soufflés. L'électricité devrait être rétablie d'ici la fin de journée si il n'y a pas de mauvaises surprises découvertes, selon Enedis. La mairie de Saint Pierre des Landes lance un appel aux propriétaires de groupes électrogènes pour aider les agriculteurs et les artisans touchés par la panne de courant.