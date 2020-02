Près de 400 hectares brûlés en montagne, dans le sud de la Haute-Garonne

Les pompiers font face à de très importants incendies depuis lundi après-midi dans les Pyrénées. Plusieurs centaines d'hectares ont brûlé près de la station de ski du Mourtis, où la neige est absente, et la végétation sèche.

Les pompiers de Haute-Garonne sont mobilisés depuis lundi après-midi sur deux incendies, en haute-montagne, dans le sud du département. Le premier, le plus important a débuté sur la commune de Boutx, près de Saint-Béat.

Entre 200 et 400 hectares ont brûlé, selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours, dans le secteur d'Argut-Dessus. Le feu a débuté dans l'après-midi du lundi 24 février, et il s'est étendu petit à petit à flanc de montagne, sur le versant sud.

"Ce sont des estives qui ont brûlé" explique André Melazzini, le maire de Boutx, "des prairies qui servent l'été aux ovins". "Nous sommes à des situations estivales en terme de météo" selon l'élu, avec des prairies très sèches pour la saison. La neige a disparu (ou n'est pas apparue) depuis le début de l'hiver avec les températures.

Ecobuage mal maîtrisé, ou cigarette jetée dans l'herbe ?

"La forêt n'a pas été touchée" précise le maire, "ni la station de ski du Mourtis". Il n'y a pas eu d'évacuation des vacanciers de ce site de sports d'hiver, qui tourne d'ailleurs au ralenti faute de neige. Les pompiers du Comminges ont cependant utilisé le télésiège de la station lundi dans la nuit pour se positionner au sommet de la montagne, et stopper le feu en cas de besoin.

Quant à l'origine de l'incendie, c'est la grande question. "Actuellement il y a beaucoup de promeneurs, ça peut être une cigarette" estime André Melazzini, qui penche pour l'origine accidentelle. La piste de l'écobuage mal maîtrisé n'est pas à exclure non plus.

L'incendie de Boutx a été maîtrisé dans la journée de mardi 25 février. Les pompiers interviennent sur un autre incendie, toujours dans la montagne, à Jurvielle, près du col de Peyresourde. Dans ce secteur du Luchonnais, le feu a débuté dans l'après-midi de mardi.