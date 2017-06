Près de 400 kilos de résine de cannabis découverts par les gendarmes dans une maison à Lacq

La section recherche de la gendarmerie de Pau a enquêté 7 mois jusqu'à cette arrestation ce samedi à Lacq. Trois hommes ont été interpellés devant une maison individuelle qui devait servir de planque provisoire.

383 kilos de drogue ont été saisis à Lacq ce week-end. L'enquête est partie d'un cambriolage il y a plusieurs mois. Les gendarmes ont arrêté trois hommes ce samedi matin, alors qu'ils garaient trois voitures remplies de résine de cannabis devant une maison individuelle. À l'achat, cette drogue coûte environ 1 million d'euros, à la revente, cela aurait rapporté 2 millions et demi d'euros.

Lacq, une zone de transit

Habituellement dans notre département, la drogue ne fait que transiter par nos autoroutes ou nos cols pyrénéens. Cette fois, ce trafic avait un poste avancé sur la route, entre l'Espagne où cette drogue a visiblement été conditionnée, et la zone de vente plus au Nord, en France ou en Europe. La procureur de la République, Cécile Gensac, utilise même l'expression "centre de gravité". L'essentiel de cette drogue était caché sous les sièges arrières d'une Audi quatro RS6; un bolide de 500 chevaux et 8 cylindres en V.

L'audi de 500 chevaux où était cachée une grosse partie de la drogue © Radio France - Daniel Corsand

"Association de malfaiteurs en bande organisée"

Les chefs de mise en examen des 3 hommes arrêtés à Lacq samedi matin donnent une idée de l'ampleur de ce réseau présumé : importation de stupéfiants et association de malfaiteurs en bande organisée. Les gendarmes de la section de recherche de Pau ont enquêté 7 mois, en lien avec l'administration des douanes et la Guardia Civil en Espagne. Le jour de l'interpellation, ils ont reçu le renfort du GIGN de Toulouse. Deux hommes ont été placés en détention provisoire, un autre a été placé sous contrôle judiciaire. Un autre trafiquant présumé a été arrêté hier, il est toujours en garde à vue. La gendarmerie, dans un communiqué, évoque aussi une opération de la police espagnole en lien avec cette affaire. Dans une cache dans la région de Santander, ont été découverts une Kalachnikov et une arme de poing.