Près de 400 litres d'huile dérobés dans une friterie près de Calais, une plainte déposée

Oh les bonnes frites !

C'est la mauvaise surprise du couple de gérants de la friterie Chez LN et Math, sur le parking de la station service Total de Coulogne, près de Calais. Alors qu'ils étaient en week-end, un voisin les a averti que leur camion avait été forcé jeudi 21 avril dans l'après midi. Ils ont trouvé leur local à huile dévalisé, le cadenas cassé.

Trois fûts dérobés

"On est en colère", fulmine le gérant Mathieu Rault. Trois de ses fûts ont été remplacés par des fûts vides, ce qui fait environ 370 litres l'huile évaporés. C'est la troisième fois que sa friterie est la cible de vols depuis septembre. Cette fois, l'huile dérobée est de l'huile usagée : "Quand on fait la vidange de la friteuse, on garde l'huile qui a servi pour la revendre à des centres de recyclage. 400 litres, cela fait environ 150 euros", explique-t-il.

Une perte dont il aurait pu se passer, alors que la pénurie l'huile menace les commerces de la région en raison de la guerre en Ukraine. Le pays en est le plus gros producteur mondial : 50% de l'huile de tournesol que nous consommons en France provient d'Ukraine, 28% de Russie, tout cumulé cela représente donc près de 80% dont l'approvisionnement est bloqué par le conflit.

Reconvertie en carburant ?

Mathieu Rault a déposé plainte au commissariat de Calais, ce vendredi 22 avril matin. L'enquête est en cours, mais selon Mathieu Rault, l'inflation pourrait ne pas innocente dans cette affaire : "C'est certainement pour mélanger l'huile au gasoil et faire rouler de vieilles voitures, imagine-t-il. Et avec le prix de l'huile, les prix de revente dans les centres de recyclage ont aussi augmenté. En volant par exemple 1.000 litres, on peut toucher un gros billet !"

Il compte installer des caméras de surveillance à proximité de son camion pour limiter les vols à l'avenir.