Près de 400 personnes à Roujan pour se souvenir des victimes du double meurtre

Il y a tout juste un an, le 14 janvier 2022, deux femmes mourraient poignardées à Roujan. Amélie, 21 ans, étudiante infirmière, a été sauvagement tuée par son compagnon dans son appartement en plein cœur du village. Sa voisine, Caroline, 25 ans, succombait-elle aussi en tentant de lui porter secours. Cette dernière était ambulancière et pompier volontaire.

Un an plus tard, l'émotion est toujours vive. Pour leur rendre hommage, les deux familles ont organisé une marche blanche ce samedi. Près de 400 personnes ont fait le déplacement, certains d’entre eux portent des tee-shirts blancs, sobres, avec une photo des deux jeunes femmes. Le cortège est parti à 15h30 de l'entrée du village puis un moment de recueillement devant l'appartement d'Amélie et Caroline. "C'est la dernière chose qu'on pouvait faire pour ma fille et Caroline, c'est un hommage à nos deux anges partis trop tôt" - Jérôme Calas, père d'Amélie.

Le cortège s'est dirigé vers le cimetière où Amélie est enterrée, après une prise de parole, l'hommage s'est achevé par un lâcher de ballons.