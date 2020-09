Une affaire qui remonte à début septembre mais qui a été révélée ce lundi. Près de 300 pieds de résine de cannabis ont été saisis et détruits par la gendarmerie du Vigan. Le principal suspect a été &écroué, ses complices placés sous contrôle judiciaire.

Près de 300 pieds de cannabis saisis et détruits par la gendarmerie du Vigan

Les gendarmes, alertés par un renseignement sur une possible plantation au dessus du Vigan, décident de vérifier l'information. Appuyés par un hélicoptère et la brigade cynophile, le renseignement s'avèrera exact. Ils ont mis la main sur 298 pieds de cannabis. Des plants de plus d'1,5 mètres quasi à maturité.

De "jeunes cultivateurs" inconnus des services

Les gendarmes du Vigan ont eu la surprise de tomber sur les "cultivateurs" de la parcelle. Âgés de 20 à 30 ans, ils ne sont pas connus des services. Ils ont bien essayé de prendre la tangente mais sans succès. Le principal suspect, présenté devant le parquet d'Alès, a été écroué, ses deux comparses libérés sous contrôle judiciaire.