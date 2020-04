Durant ce long week-end pascal, policiers et gendarmes ont mené près de 7 000 contrôles. A la clé, 388 amendes dressées pour non respect des mesures de confinement. Sans compter une centaine d'infractions routières constatées lors de ce week-end.

Près de 400 PV en Indre-et-Loire pour non respect du confinement lors du week-end pascal

Durant tout le week-end pascal, gendarmes et policiers ont réalisé près de 7 000 contrôles en Indre-et-Loire. 5,5% des personnes contrôlées étaient en infraction ( photo illustration )

Météo très agréable et début des vacances de Pâques, forcément, ce long week-end pascal avait été ciblé par les autorités. En Indre-et-Loire comme ailleurs, les forces de l'ordre ont donc multiplié les contrôlés. Et les amendes qui vont avec pour non respect du confinement :

en zone police ( une partie de la Métropole de Tours ) : 119 verbalisations sur 1789 contrôles

en zone gendarmerie ( tout le reste du département ) : 269 verbalisations sur 5 167 contrôles.

Si on fait les calculs, 5,5% des Tourangeaux contrôlés étaient en infraction.

A cela, il faut ajouter 98 infractions routières dont 38 rétentions de permis pour grands excès de vitesse. Mais aussi sept délits pour alcoolémie et deux conduites sous stupéfiants.

3 personnes verbalisées en train de pêcher sur le barrage de Larçay

Des opérations de contrôle auxquelles ont pris part également les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité de la compagnie de Loches. Au total, 25 personnes ont été contrôlées à Bléré, Azay-sur-Indre, Chambourg-sur-Indre, Loches, Saint-Jean-Saint-Germain et Beaulieu-les-Loches. Pour deux infractions au confinement constatées.

Et trois personnes ont été surprises en train de pêcher illégalement sur le plan d'eau du barrage de Larçay qui est une réserve de pêche. Le tout sans carte de pêche. Rappelons enfin que la pêche comme la chasse ne sont pas permises pendant tout le confinement.