Près de 450 teufeurs dans une rave party à Arpheuilles dans le Cher

Une rave party sauvage a réuni près de 450 fêtards à Arpheuilles dans le Cher ce week-end. Les teufeurs se sont rassemblés au lieu-dit le "Le Pavé de Juche vache", avant d'être évacués par les gendarmes de Saint-Amand Montront en début d'après-midi ce dimanche 20 novembre.

L'évacuation a donné lieu à quelques altercations, deux personnes ont terminé en garde à vue. D'après le parquet, elles avaient trop bu et consommé des stupéfiants. Les gendarmes ont également mené des opérations de contrôles routiers, certains festivaliers ayant trop bu et ne pouvant pas reprendre le volant. En milieu d'après-midi, la fête était finie et tout le monde était rentré chez soi.