Près de 50 excès de vitesse constatés en Mayenne par la gendarmerie ce week-end

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont constaté 48 infractions liées à la vitesse dont deux grands excès de plus de 40 km/h au dessus de la vitesse autorisée le week-end des 6 et août 2022. Six conducteurs se sont vus retirer leur permis de conduire.