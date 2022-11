Environ 50 magistrats, avocats et greffiers mobilisés au Mans pour de meilleures conditions de travail

L'appel national à manifester ce mardi midi a bien été entendu au Tribunal judiciaire du Mans. A l'appel d'une intersyndicale, une cinquantaine de magistrats, avocats et greffiers se sont rassemblés devant la cité judiciaire pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et réclamer davantage de moyens. Ce rassemblement intervient un an après la tribune parue dans le journal Le Monde , signée par 3.000 magistrats partout en France sur cette même question des moyens et de la surcharge de travail.

"Ce n'est pas trop de dire que la situation est catastrophique. Vraiment, d'un point de vue humain, on ne s'en sort plus. Humainement, on n'a clairement pas le temps de juger dans des conditions dignes. On juge trop de dossiers par audiences. Il n'est pas rare dans certaines juridictions que les audiences se terminent à plus de deux heures, voire trois heures du matin, notamment en comparution immédiate, avec des enjeux qui sont excessivement importants puisqu'on parle de liberté", affirme Loïc Waroux, juge auprès du tribunal judiciaire du Mans.

Trois postes vacants de juges au tribunal judiciaire du Mans

Derrière cette mobilisation, il nourrit l'espoir d'être entendu par le ministère de la justice : "Entendre qu'il y a un vrai mal être, et au delà du malaise, un mal être humain, un épuisement. Il y a aussi le découragement lié au fait qu'on n'est pas entendu, qu'on travaille tous beaucoup. On tombe tous les uns après les autres. Et donc ce qu'on demande, c'est davantage de moyens. Surtout humain, pour faire face à tous ces dossiers. La délinquance, malheureusement ne s'arrête jamais et il faut bien faire face."

Concrètement, au tribunal judicaire du Mans, "il manque trois juges, trois postes sont vacants", selon Tiphaine Colliot, juge des contentieux de la protection et des tutelles et représentante du Syndicat de la magistrature. "Le Mans est une juridiction sous-dimensionnée par rapport à la population, on sollicite de plus en plus de juges, ce qui est légitime, mais en face, on n'arrive plus forcément à suivre", affirme-t-elle.

Une hausse de budget invisible ?

Lancées par le gouvernement, les consultations des États généraux de la justice ont conclu en juillet dernier à "l'état de délabrement avancé" de la Justice, auquel le ministère a tenté de répondre en décrochant, pour 2023, une troisième hausse consécutive de 8% de son budget annuel.

"Effectivement, on a obtenu une énorme hausse, mais d'abord elle contre l'inflation et une autre partie est siphonnée pour les places de prison. Concrètement, ces budgets qui augmentent, on ne s'en rend pas compte. Je travaille au tribunal judiciaire du Mans depuis quatre ans, et je n'ai vu que de la dégringolade. De moins en moins de personnes et des départs à la retraite non remplacés, c'est ça qu'on voit", dénonce Clément Cheuret, greffier et représentant UNSA service-judiciaire.

Selon Clément Cheuret, il manque 17% des effectifs de greffes au tribunal judiciaire du Mans. "Sur 118 fonctionnaires, on en a une vingtaine qui sont absents. Donc forcément après, pour prendre les audiences, gérer le justiciable dans des délais raisonnables et avec un minimum de temps et de qualité, c'est juste pas possible", affirme-t-il.

