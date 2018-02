Boulogne-sur-Mer, France

Tout est parti d’un bureau poste. Bien informés, les douaniers s’intéressent de près à un homme venu déposer un colis, en partance pour les Pays-bas. A l’intérieur, il y a une arme d’épaule, à canon lisse.

Les douaniers ont fouillé les véhicules, le domicile et l'entrepôt loué par un homme qui n'avait aucune autorisation de détention d'armes. - Douane française

Commence alors un minutieux travail de fouille des véhicules, du domicile et de l’entrepôt loué par ce Boulonnais. Les douaniers tombent ainsi sur un véritable arsenal : un pistolet et des munitions dans la voiture, des armes, parfois chargées et des pièces détachées dans toutes les pièces de sa maison.

Un atelier pour remilitariser des armes

Et puis, dans l’entrepôt, les douaniers découvrent des armes de chasse, des armes de guerre -mitrailleuses et pistolets mitrailleurs- des munitions en grand nombre et même un atelier permettant de remilitariser des armes.

Les douaniers ont découvert un arsenal, mais aussi un atelier pour remilitariser des armes. - Douane française

Au total, les douaniers saisissent près de 500 armes, 13 grenades, plus de 1.300 pièces détachées et plus de 100 kg de cartouches et munitions. Ce vendeur d’article de sport n’avaient aucune autorisation de détention d’armes.