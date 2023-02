Près de 500 kilos de denrées alimentaires volés dans un magasin fermier du Cher

Des bocaux, des confitures, des pâtes... Ce sont principalement des produits non périssables qui ont été dérobés dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à l'intérieur du magasin fermier des Rauches, à Beffes, dans le Cher. Les congélateurs de viande ont aussi été vidés. Au total, entre 400 et 500 kilos de denrées alimentaires ont disparu des étagères.

Entre 3 et 4.000€ de préjudice estimé

"On se dit qu'on a fait des heureux" sourit presque la gérante de ce magasin, situé sur son exploitation maraîchère. "Ce sont sûrement des gens qui avaient faim, puisqu'ils n'ont pas touché aux bouteilles d'alcool". En revanche, plus surprenant, les légumes ont aussi été laissés sur place.

Les aliments volés, issus du circuit court, sont de qualités, et la gérante estime le préjudice à entre 3 et 4.000 euros, soit la moitié du chiffre d'affaire du mois.

Le magasin pourra rouvrir comme prévu mercredi 1er mars, les aliments venant de producteurs voisins sont en train d'être remis sur les étals. Mais la gérante craint qu'avec l'inflation, les vols de denrées alimentaires soient de plus en plus nombreux, y compris directement sur son exploitation.