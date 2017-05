Près de 600 infractions routières le week-end du Premier mai dans le Finistère

Plus de 450 personnes ont été contrôlées en excès de vitesse. Une trentaine de permis de conduire a été retirée. La Préfecture s'inquiète de la hausse du nombre d'accidents sur les routes finistériennes et annonce déjà une mobilisation importante dans les prochaines semaines.

Les contrôles de police et de gendarmerie ont permis de relever de nombreuses infractions sur les routes finistériennes, pour ce pont du premier mai. La Préfecture détaille : " 596 infractions ont été relevées, dont 455 relatives à la vitesse, 43 à la consommation d’alcool, 12 à l’usage de téléphone portable au volant et 8 pour défaut de port de ceinture de sécurité ". Au total, 34 permis ont été retirés, pour conduite en état d'ivresse.

Moins de morts, mais plus d'accidents

Cette période bien chargée sur les routes est aussi l'occasion pour la Préfecture du Finistère de faire le bilan de l'accidentologie depuis le début de l'année. Avec 13 victimes, le nombre de morts sur la route recule de 38% sur les quatre premiers mois de l'année. Le nombre d'accident, lui, augmente. Il est en hausse de 26% par rapport à la même période l'année dernière.

La Préfecture demande aux forces de l'ordre de continuer les contrôles

La Préfecture demande donc aux conducteurs de rester vigilants et ajoute : " Les forces de l’ordre resteront donc pleinement mobilisées dans les jours et les semaines à venir pour limiter au maximum les risques sur la route et ce dès le week-end à venir, qui connaîtra probablement un trafic dense ".