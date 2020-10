Près de 600 litres de gazole déversés dans le réseau fluvial à Payré, dans la Vienne

Les secours sont intervenus pendant plus de six heures après une fuite de carburant sur l'aire d'autoroute des Minières de Payré.

Les pompiers sont intervenus dimanche 5 octobre sur l'aire d'autoroute des Minières de Payré, sur l'autoroute A10, dans la Vienne, pour une fuite de carburant. Une plaque d’égout au niveau de la station Total s'est soulevée au passage d'un semi-remorque, et s'est encastrée dans son réservoir. Environ 600 litres de gazole se sont déversés dans le réseau fluvial.

Pendant plus de six heures, les secours ont mis en place des moyens de rétention et des bacs pour réceptionner le carburant qui s'échappait du camion. Une société spécialisée dans la récupération des hydrocarbures l'a ensuite récupérer. 16 sapeurs-pompiers des centres d'intervention de Couhé, Chaunay, Poitiers et Châtellerault ont été mobilisés sur place.