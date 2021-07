Près de 70 pompiers de Haute-Loire en renfort sur l'incendie de l'Aude

Dans l'Aude, l'incendie qui a déjà ravagé 850 hectares de végétation depuis samedi après-midi est en grande partie "stabilisé" ce dimanche matin. 800 pompiers sont toujours sur place pour éviter toute reprise dans la montagne d'Alaric, au niveau des communes de Moux et de Fontecouverte, entre Narbonne et Carcassonne. Le feu se serait déclaré sur le terre-plein central de l'autoroute A61, peut-être à cause d'un mégot de cigarette.

Des pompiers de Haute-Loire sont sur place

Devant l'ampleur du sinistre, des dizaines de pompiers d'autres départements ont été appelés en renfort. C'est le cas de ceux de la zone Auvergne : des hommes venus du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Allier mais aussi de Haute-Loire. Une colonne "feux de fôret" est partie samedi soir vers 21 heures du Puy-en-Velay. 69 pompiers au total, qui doivent relever leurs collègues engagés depuis le début de l'incendie et faire de la surveillance pour éviter toute nouvelle reprise.