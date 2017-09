Près de 7000 bijoux dangereux saisis par la douane à Fos-sur-Mer

La douane a saisit près de 7 000 bijoux dangereux à Fos-sur-Mer. Des bijoux fantaisies en provenance d'Inde. Après analyse, des bracelets, des bagues ou encore des boucles d'oreilles se révèlent non-conformes et dangereux.

Près de 7 000 bijoux dangereux ont été saisis par la douane à Fos-sur-Mer. Le 17 juillet, suite à un ciblage du bureau de douanes de Fos-sur-Mer, des agents contrôlent une société ayant récemment importé plusieurs milliers de bijoux fantaisie en provenance d'Inde. Des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets,au total plus de 30 articles sont prélevés et envoyés au Service des laboratoires de Paris pour analyse.

Les résultats montrent la non-conformité et la dangerosité de plusieurs lots de bijoux. Des colliers et des bagues contiennent par exemple jusqu’à 90 fois plus de plomb que la norme maximale européenne. Au total, 6 888 bijoux originaires d’Inde sont saisis par la douane. Chaque année, la douane contrôle environ 50 millions d’objets. En 2016, la douane française a réalisé 8 380 contentieux en matière de normes techniques et industrielles. 8,2 millions d’objets se sont révélés non conformes, dont près de 236 000 non conformes et dangereux.