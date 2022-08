Près de 8 kilos de cocaïne saisis sur l'A31 grâce au flair d'Oli, un chien douanier

Un conducteur messin a été condamné mardi 2 août à 15 mois de prison ferme et 310 000 euros d'amende après la saisi dans son coffre de voiture de 7.76 kilos de cocaïne.

L'individu circulait en compagnie de sa femme et de sa fille, jeudi 28 juillet quand il a été contrôlé par des douaniers sur l'autoroute A 31, à hauteur de Brognon. Oli, spécialement dressé à la recherche de stupéfiants, effectue alors un marquage net à l'arrière gauche du coffre. Les douaniers décident de démonter la paroi latérale du coffre et aperçoivent un sachet noir. Ils démontent ensuite le boitier à fusibles situé à l'intérieur de l'aile gauche du véhicule et découvre une cachette dans laquelle la cocaïne est finalement retrouvée.

La drogue était bien cachée. - La direction régionale des douanes de Dijon

1 300 euros en liquide

C'est la somme de 1.300 euros retrouvée sur le conducteur d'origine albanaise qui a intrigué les services de douane. Sa femme a également écopé de 15 mois de prison dont 9 avec sursis.