Près de 80 vols et cambriolages autour de Laval, un jeune homme condamné à 18 mois de prison ferme

Il devait comparaître sous le régime de la comparution immédiate le 3 avril. Son procès a été repoussé à ce lundi. Un individu de 26 ans, de nationalité algérienne, a été condamné à 18 mois de prison et une interdiction de territoire de trois ans.

Entre juin et août 2022, le jeune homme a commis plusieurs vols et tentatives de vols dans des maisons et des entreprises de Laval, Saint-Berthevin et Changé. Arrêté chez une amie, cet homme était sans domicile fixe depuis de nombreux mois et inscrit au fichier des personnes recherchées.

Ce voleur avait en effet bravé son contrôle judiciaire et son assignation à résidence. Ce garçon a déjà été condamné pour des faits de vols en juin 2020 à Montpellier, mais aussi pour usage de stupéfiants.

Un même mode opératoire

Entre juin et août 2022, le malfrat s'est donc adonné à une longue série de cambriolages, qu'il ne réalisait pas seul. En garde à vue, il évoque "des amis", mais se refuse à donner les noms "car j'ai peur pour ma vie". À chaque fois, le mode opératoire est le même : il brisait les vitres des voitures, récupérait les commandes d'ouverture de garages ou de portes et piquait des vélos, des trottinettes, des outils. Mais dans certains cas des tablettes et des ordinateurs.

Le voleur les revendait ensuite "à des gens qui partaient en vacances au bled ou à Paris". Pour justifier ses actes, l'homme a indiqué qu'à sa sortie de prison, il n'avait rien. Pas d'argent pour manger. Cet individu a réalisé des cambriolages dans des pavillons, mais aussi dans des entreprises de l'agglomération de Laval comme Enedis.

"Un procès à la va-vite"

Au moins 22 victimes se sont constituées parties civiles. Certaines étaient présentes dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Laval. "Je demande pardon", a déclaré l'Algérien de 26 ans, assisté d'une interprète. Arrêté fin mars et jugé mi-avril, le procès de cet homme "s'est déroulé à la va-vite", a déclaré son avocate. Plusieurs victimes n'ont pas eu le temps de se constituer parties civiles dans cette affaire.