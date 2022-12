Près de 800 foyers privés de gaz dans les Pyrénées-Orientales

Des centaines d'habitations privés de chauffage ou des des cuisinières à l'arrêt : c'est la conséquence d'une vaste panne de gaz qui a touché ce dimanche matin deux secteurs des Pyrénées-Orientales. Quelque 350 clients ont été impactés sur les communes de Ille-sur-Têt, Nefiach et Millas, et 420 foyers sont concernés à Saint-Laurent-de-la-Salanque, Claira et Torreilles.

Selon GRDF, qui a envoyé plusieurs agents sur terrain dès la matinée, la panne est en cours de réparation et les opérations de remise en service ont débuté. On ignore encore l'origine de cette panne conséquente.