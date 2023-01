Près de 800 kilos de cannabis, cachés derrière des parois de douche, saisis par les douaniers de la Rochelle

Au total, 23 valises et 5 sacs de sport ont été trouvés.

Les douaniers de la Rochelle ont réussi une belle opération! Ils ont découvert près de 800 kilos de cannabis, vendredi 20 janvier, sur la nationale 10, sur l'aire de repos de Payré, au sud de Poitiers.

Tout a commencé par le contrôle d'un semi-remorque espagnol. Et en ouvrant les portes du camion, les agents découvrent quelques parois de douche... "Elles ont eu bien du mal à dissimuler la drogue", sourit Gisèle Clément. La directrice régionale des douanes de Poitiers est fière du travail de la brigade de la Rochelle. Une dizaine d'agents, qui ont trouvé 23 valises et 5 grands sacs de sport, avec à l'intérieur de la résine et herbes de cannabis. Valeur marchande : plusieurs millions d'euros.

Comment les douanes ont-elles réussi ce joli coup? "Le flair du douanier peut-être, l'expérience très certainement" assure Gisèle Clément. Ils ont rapidement repéré ce semi-remorque espagnol, plutôt rare dans le secteur dit-elle.

La drogue a ensuite été transportée à l'école des Douanes de la Rochelle. - Douane française

De la drogue transportée ensuite à l'école des Douanes de la Rochelle. L'enquête, elle, continue... mais c'est toujours compliqué de remonter un réseau international.

La dernière grosse saisie en Poitou Charentes date de l'été dernier. Deux tonnes de cannabis saisis sur l'Autoroute A10, dans la Vienne.