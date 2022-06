Près de 800 kilos de résine de cannabis et 140 kilos de cocaïne saisis dans la région de Nantes

Encore une énorme saisie de drogue en Loire-Atlantique ! Après les 364 kilos de cocaïne saisis sur le port de Montoir-de-Bretagne, ce lundi, ce sont près de 800 kilos de résine de cannabis et près de 140 kilos de cocaïne qui ont été découvert dans la région nantaise lors du démantèlement d'un trafic de drogue.

La drogue stockée dans des garages

C'est l'aboutissement d'une enquête qui débute à l'automne dernier. Dès le départ, la justice se doute qu'il s'agit d'un très, très gros trafic. Une cellule d'enquête nationale est créée. La cocaïne et la résine de cannabis sont achetées en grandes quantités puis stockées près de Nantes dans des garages et des véhicules remisés dans des box.

Et pour écouler l'argent de la drogue, tout un système de blanchiment est mis en place : avec des investissements dans des commerces, l'achat et la revente de voitures et de montres de luxes, de meubles et des voyages.

200 gendarmes mobilisés

Ce mardi 31 mai, une opération d'envergure est lancée : 200 gendarmes interviennent simultanément en Loire-Atlantique mais aussi en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. 15 personnes sont arrêtées. Lors des perquisitions autour de Nantes, les enquêteurs saisissent : 791 kilos de résine de cannabis, 138 kilos de cocaïne, 250.000 euros en espèces et sur des comptes en banque, mais aussi des produits de luxe : des voitures, des montres, du mobilier et des vêtements.

Près de 140 kilos de cocaïne ont été découverts. - Gendarmerie nationale

Jusqu'à 30 ans de prison

Sur les 15 personnes interpellées, 9 hommes et 4 femmes âgés de 29 à 61 ans, 11 sont mises en examen pour trafic de stupéfiant, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment. 5 ont été placées en détention provisoire et 6 sous contrôle judiciaire. Elles risquent de 10 à 30 ans de prison, indique le parquet de Rennes, en charge de l'affaire dans un communiqué.