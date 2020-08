Près de 800 litres de chlore dans la nature après une fuite à Rosières-en-Santerre dans la Somme

Les secours ont été alertés aux alentours de 21 heures, ce vendredi soir, par des riverains. Au total, 760 litres de chlore se sont échappés d'une cuve de l'usine Bioder de Rosières en Santerre, dans l'est de la Somme.

C'est aux alentours de 21 heures que des habitants de Rosières en Santerre, dans l'est du département de la Somme ont alerté les pompiers. Une forte odeur de chlore se faisait sentir dans la commune. Sur place, les secours ont découvert une fuite sur une cuve de chlore appartenant à l'usine Bioder-eurochim, spécialisée notamment dans les lessives et le savon. La cuve contenait au total 760 litres de cette substance chimique, et s'était entièrement vidée.

Un couple incommodé par les dégagements

Pendant plus de trois heures, une soixantaine d'habitants ont du rester confinés dans leur domicile. Un couple qui avait été incommodé par les dégagements chimiques a été pris en charge sur place. L'opération s'est poursuivie jusqu'à 3 heures du matin, une quarantaine de pompiers du département ont été mobilisés. L'usine reste ce samedi matin sous surveillance.