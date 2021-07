Près de 90.000 foyers coupés d'électricité pendant environ 1h dans les Pyrénées-Orientales

Un énorme problème de distribution d'électricité touche l'Aude et le Pays Catalan ce samedi. 88.000 foyers ont été privé de courant entre 16h37 et 17h19 dans les Pyrénées-Orientales, principalement à Perpignan, mais aussi sur le littoral et en Cerdagne. Selon RTE, la situation est revenue à la normale aux alentours de 18h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La raison de cette coupure pourrait être liée à un incendie qui touche les Corbières audoises. Près de la commune de Moux, au moins dix hectares ont brûlé. Une ligne à haute tension s'est retrouvée coupée. Les services de RTE en cherchaient ce samedi à 18h30 la raison exacte.

646.000 foyers touchés en Catalogne

La panne a également touché la Catalogne. Selon la Protection Civile, 646.000 foyers ont été un temps coupés d'électricité. La situation est revenue à la normale peu avant 18h. Selon Red Electrica, l'équivalent de RTE en Espagne, la coupure pourrait être due à "un incident avec un hydravion" sur le réseau français.