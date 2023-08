820 personnes évacuées à Saint-Laurent-d'Aigouze après un incendie dans un camping

820 personnes ont été évacuées d'un camping Fleurs de Camargue à Saint-Laurent-d'Aigouze ce jeudi matin. Il n'y a pas de blessé malgré la forte concentration de population. Le feu a pris vers 5h20 du matin et il est fixé, c'est-à-dire que les flammes n'avancent plus. Une quinzaine de mobil-homes a brûlé, ainsi que cinq voitures et une fourgonnette même si l'origine du feu reste à déterminer : "On a une incertitude sur l'origine du départ. Est-ce sur un mobil-home ou un véhicule ? On ne le sait pas à ce stade. L'enquête le déterminera", précise le lieutenant-colonel Eric Agrinier, des sapeurs-pompiers du Gard.

Le maire de la commune a ouvert une salle pour accueillir les personnes qui ont été évacuées. 70 sapeurs-pompiers sont engagés avec 25 engins même si ce dispositif est en train d'être réduit car le feu est fixé.