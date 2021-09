Près de Bayeux, l'église de Saint-Loup-Hors victime de deux incendies en quatre jours

Deux incendies en quatre jours dans la même église, c'est la situation très étrange qui s'est produite cette semaine à Saint-Loup-Hors près de Bayeux. Deux plaintes ont été déposées après un premier feu sans gravité dimanche et un deuxième plus conséquent mercredi.

Dimanche 19 septembre en fin de journée, le maire de Saint-Loup-Hors Samuel Dumas est averti qu'un petit départ de feu a eu lieu au sein de l'église de sa commune. Une bannière a brulé, les flammes ont rapidement été éteintes avec un des extincteurs présents dans l'édifice. Une église construite en partie au XIIe siècle, classée aux monuments historiques et ouverte tous les jours au public.

Mercredi après midi, un promeneur lance une nouvelle alerte. Il voit de la fumée s'échapper du toit. Les pompiers arrivent rapidement et réussissent vite à maîtriser l'incendie. Le confessionnal et des boiseries sont détruits ainsi que quelques toiles et tableaux.

Pas de piste privilégiée

Le maire de la commune et le prêtre de la paroisse ont déposé plainte. La gendarmerie de Bayeux travaille toujours sur deux pistes, accidentelle et criminelle. Des expertises doivent encore avoir lieu dans l'église, qui devrait être inaccessible pendant plusieurs mois. Le temps de l'enquête bien sûr, mais il y a aura aussi des travaux et du nettoyage à faire. Le plafond de l'édifice est tout noir.