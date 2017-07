Près de Brive, le PSIG intervient pour maîtriser un forcené armé d'un fusil

Le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie est intervenu ce dimanche en Corrèze, dans l'agglomération de Brive, pour maîtriser un forcené muni d'un fusil de chasse qui a fini par se rendre.

Les faits se sont déroulés ce dimanche dans une commune de l'agglomération de Brive. En plein repas de famille, un homme présenté comme instable entre dans une colère noire. Il va alors se munir d'un fusil de chasse et menace son entourage, qui prévient aussitôt les secours. Alors que la famille prend la fuite, les militaires du PSIG (une douzaine d'hommes), le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, déboulent sur place pour maîtriser le forcené. Après de longues minutes de négociations, l'homme finit par se rendre avant d'être transporté à l'hôpital. Personne n'est blessé mais ce coup de colère a nécessité un important déploiement de forces de l'ordre et de pompiers sur les lieux.