Près de cent kilos de tabac de contrebande saisis en un week-end par les douanes de Dijon sur l'A31

Le week-end des 9 et 10 octobre a été très fructueux pour la brigade des douanes de Dijon. Ses agents ont saisi 99 kilos de tabac de contrebande au cours de deux contrôles sur l'A31. Ce tabac était destiné à être revendu illégalement sur les agglos dijonnaise et bisontine.

Samedi 9 octobre, les agents de la brigade de Dijon, en contrôle dynamique sur l’A31, ont sélectionné un véhicule de tourisme occupé par un individu de nationalité kosovare résidant en France. La fouille du véhicule a permis de découvrir 60,8 kg de tabac dissimulés au niveau de l’emplacement de la roue de secours et dans différentes trappes de rangement, soit 51 kg de tabac à rouler et 8,8 kg de cigarettes. Le tabac avait été acheté au Luxembourg et circulait sans document d’accompagnement.

Dimanche 10 octobre, les agents de la brigade des douanes de Dijon ont contrôlé sur l’A31 une voiture avec 5 personnes à son bord. Ils ont découvert 38,225 kg de tabac dans le coffre du véhicule, dans une portière et sous le siège conducteur. Ces marchandises – 5,92 kg de cigarettes, 120 g de cigarillos et 32,185 kg de tabac à rouler – avaient également été achetées au Luxembourg et circulaient sans document d’accompagnement.

Le tabac de contrebande saisi ce week-end par la direction régionale des douanes de Bourgogne était destiné à être revendu illégalement sur les agglomérations bisontine et dijonnaise.

La lutte contre la fraude en matière de tabac est une priorité de l’administration des douanes qui a saisi en 2020 plus de 284 tonnes de tabac.

Pour rappel, depuis le 1er août 2020, les seuils de présomption de détention des tabacs manufacturés à des fins commerciales en provenance d’un autre État membre de l’Union Européenne ont été abaissés à :

- 200 cigarettes (une cartouche) ;

- 100 cigarillos ;

- 50 cigares ;

- 250 g de tabac à fumer.