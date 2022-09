Près de cent personnes évacuées d'un immeuble à cause d'un incendie à Anglet

Réveil brutal pour les habitants d'un immeuble situé avenue de Maignan à Anglet ce samedi matin. Vers 5h un incendie s'est déclaré dans un appartement au septième étage. Les pompiers sont immédiatement intervenus grâce à d'importants moyens et sont parvenus à maîtriser le feu rapidement mais l'incendie a tout de même légèrement blessé l'occupante de l'appartement, elle a dû être hospitalisée. Les secours ont aussi évacué l'ensemble des habitants de l'immeuble.

95 personnes évacuées

Cela représente 95 personnes à évacuer. Dans ce contexte, le maire d'Anglet, Claude Olive a été appelé et s'est rendu sur place. Il a également organisé l'évacuation des habitants vers la salle des fêtes de la mairie. Des agents d'astreinte et le directeur général des services ont distribué des cafés et des chocolatines. "Il y avait des adultes, des enfants, des bébés et des personnes en situation de handicap. C'est une certaine organisation mais on sait faire", se félicite le maire. Tout le monde a pu rentrer chez soi dans la matinée puisque l'incendie ne s'est pas propagé au reste de l'immeuble. Une beine a été installée pour évacuer les gravats de l'appartement détruit.