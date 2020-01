Près de Challans, contrôlé à 194 km/h au lieu de 110

La Garnache, France

Un motard de 53 ans et sa passagère ont été interceptés, ce dimanche après-midi, sur la RD 32 - la route qui va de Challans à Machecoul - à La Garnache en Vendée. Au guidon de sa moto, l'homme roulait à 194 km/h au lieu des 110 autorisés.

Alcoolémie positive

Cet habitant de Notre-Dame-de-Monts affichait en plus un taux d'alcoolémie de 0,7 gramme par litre de sang et son permis n'était plus valide. Sa moto lui a été confisquée.