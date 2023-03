Près de cinq tonnes de tabac saisies à la gare maritime de Cherbourg

Nouvelle saisie dans le Cotentin. Cette fois, pas de cocaïne retrouvée échouée, mais du tabac : 4,8 tonnes de cigarettes ont été découvertes lors du contrôle d'un poids lourd à la gare maritime de Cherbourg, par la brigade des douanes. Une saisie qui a eu lieu ce dimanche 5 mars, mais annoncée ce jeudi 9 mars, dans un communiqué de la direction régionale des douanes.

ⓘ Publicité

4,8 tonnes de cigarettes dans des cartons

Ce poids lourd venait des Pays-Bas et s'apprêtait à embarquer pour l'Irlande. Lorsque les agents ouvrent la remorque, ils tombent sur un chargement de cartons qui contiennent de grands cylindres en matière plastique. Derrière ce chargement a priori anodin, se cachent 20 palettes de cartons contenant cette fois des cigarettes.

Les 4,8 tonnes de tabac de contrebande ont été retrouvées dans des cartons transportés par un poids lourd. - Douanes France

Le chauffeur du poids lourd a été placé en retenue douanière, avant d'être mis hors de cause, indique le procureur de la République de Cherbourg-en-Cotentin. Le transporteur, lui, s'expose à de fortes pénalités douanières. Les investigations se poursuivent.

C'est la troisième saisie des douanes de Cherbourg en six mois. Le 17 septembre 2022, la brigade saisissait plus de 15 kilos de cocaïne, et une semaine plus tard, le 24 septembre, 11 tonnes de tabac.