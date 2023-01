Près de Denain, un automobiliste roulait à 10 km/h avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang

Deux quadragénaires ont été interpellés samedi dans le Nord pour conduite en état d'ivresse. Le premier a été arrêté lors d'un contrôle routier route de Lille à Bailleul, en Flandres. A 9 heures du matin, l'homme âgé de 46 ans affichait un taux de 2,74 grammes d'alcool dans le sang ! Il a été placé en garde à vue.

Quelques heures plus tard, à Lourches, près de Denain, c'est le comportement d'un automobiliste qui a intrigué des policiers. Il roulait à 10 km/h, rue Jean Jaurès, ce qui a incité les fonctionnaires à le faire souffler dans le ballon. Là encore, un taux record de 3,54 grammes d'alcool dans le sang. Le conducteur âgé de 47 ans a lui aussi été placé en garde à vue.

L'alcool est aussi en cause dans l'interpellation d'un jeune homme de 20 ans à Lille dimanche matin à 7 heures. Il avait été repéré en train de faire un gymkhana au volant d'une Renault, rue Gombert. Pour tenter de l'arrêter, les forces de l'ordre ont déployé une herse qui a permis de crever les pneus du côté gauche. Le chauffard a pourtant continué sa route, empruntant les rues Solférino et Gosselet avant de finir sa course contre un poteau électrique, boulevard Jean-Baptiste Lebas. L'homme a ensuite pris la fuite à pied puis arrêté. Il devra répondre de refus d'obtempérer et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans oublier défaut de permis de conduire.