Près de deux ans après sa disparition, le combat continue pour retrouver Lucas

Ce samedi, l'association "Retrouvons Lucas" tenait sa première assemblée générale à Bagnols-sur-Cèze. L’occasion de faire un bilan des actions menées et de présenter celles à venir. La mobilisation se poursuit pour retrouver le jeune Gardois.

"On ne peut pas lâcher. On ne peut pas se permettre de lâcher", insiste Nathalie Tronche. Depuis près de deux ans, depuis la disparition de Lucas, cette mère se mobilise pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer le 18 mars 2015. Le jour de la disparition de son fils. A l'approche de la date anniversaire de la disparition du jeune gardois, plusieurs actions vont être menés pour diffuser encore plus largement la photo de Lucas.

La mairie de Bagnols-sur-Cèze a édité 30 000 enveloppes pour les envois des courriers de la municipalité sur lesquelles figure l’avis de recherche de Lucas. Un tournage de film est prévu avec des saynètes pour retracer la lutte pour retrouver le garçon. Puis, un grand rassemblement sera organisé, place Mallet, le 18 mars.

"Toute cette mobilisation nous donne de l'espoir, avec la diffusion de l'avis de recherche, il y a bien quelqu'un, quelque part qui va finir par parler et on va savoir où est Lucas" - La maman de Lucas

En ce qui concerne l’enquête, pas de nouveaux éléments depuis l'appel lancé, en décembre par la police, pour retrouver un témoin important aperçu à proximité du lieu de disparition. Le père de Lucas, Eric Tronche veut que l'avis de disparition ne soit pas diffusé uniquement en France. Il espère pourvoir se servir des transporteurs pour diffuser la photo de Lucas partout en Europe. L'avis de disparition a été traduit dans 13 langues. *"L' objectif est de quadriller la France et si possible l'Europe. Les transporteurs sillonnent l'Europe, on espère que certains accepteront d’afficher la photo de Lucas sur leurs camions."



"J'espère que quelqu'un l'a vu derrière une fenêtre et pourra voir cet avis de disparition et téléphoner à la police pour un dénouement heureux."- Le papa de Lucas

