Carpentras

Les avocats, mais aussi de nombreux habitants de Carpentras veulent conserver leur tribunal. Il est remis en cause par la réforme de la carte judiciaire.

1 700 personnes ont déjà signé la pétition lancée par le Barreau des Avocats de Carpentras.

" Si on applique cette logique, tout disparaît, et on ne serait plus qu'une petite juridiction de proximité traitant les affaires courantes. " Maître Pascale Girma bâtonnier du Barreau de Carpentras.