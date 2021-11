Près de Dinard : un homme s'est noyé à Saint-Briac-sur-Mer, la SNSM mobilisée

Il est 15h30 ce jeudi 18 novembre quand le Cross Corsen (le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage) alerte la station SNSM de Saint-Briac-sur-Mer près de Dinard. On pense d'abord que deux annexes se sont retournées au large du château du Nessay. Les sauveteurs en mer et leur patron Patrick Lecrubier arrivent sur leur vedette mais juste devant le mouillage du bateau, ils découvrent le corps d'un homme flottant à la surface de l'eau. Après l'avoir remonté, ils essayent de le réanimer avec l'aide des pompiers, mais en vain. L'homme, originaire de Lancieux, est décédé. Il ne portait pas de brassière.

L'annexe de la victime est retrouvée par les sauveteurs de la SNSM de Lancieux à la Garde-guérin au nord de la commune de Saint-Briac emportée sans doute par le courant de la rivière le Frémur. Les recherches en mer pour essayer de retrouver d'autres victimes et une autre annexe n'ont rien donné. Une enquête de gendarmerie doit permettre de déterminer les causes de ce drame.