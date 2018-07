Louisette a eu très peur ce samedi soir, vers 23 heures. Elle regardait tranquillement la télé en robe de chambre "ce soir-là j'avais heureusement une robe de chambre à manches longues". Dans la soirée, Louisette se lève dans la pénombre et lorsqu'elle allume la lumière, elle découvre des dizaines de guêpes sur ses bras. "je ne comprenais pas d'où elles pouvaient venir, je suis entrée dans ma cuisine et je les ai vues au-dessus de mon frigo, elles entraient par un trou de plusieurs centimètres qu'elles avaient réussi à faire dans le plafond".

Des centaines de guêpes dans la maison

Louisette, âgée de 86 ans, a immédiatement appelé sa fille et son gendre et elle s'est enfermée dans sa chambre, avec son chien et son téléphone portable. "J'ai tué une quinzaine de guêpes qui tentaient de passer sous la porte de ma chambre en attendant mes enfants". Louisette est d'autant plus affolée qu'elle est allergique aux guêpes.

Finalement son gendre est arrivé et a utilisé des produits pour tuer les insectes. Louisette a terminé la soirée chez ses enfants. "Nous avons ramassé les guêpes mortes avec des pelles à ordures, il y en avait énormément" raconte Louisette. Le responsable de l'entreprise qui est intervenue ensuite pour détruire le nid des insectes a estimé qu'il y avait sans doute 2000 guêpes et qu'elles avaient construit un nid dans le plafond depuis plusieurs mois.