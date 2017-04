Près de la gare, des habitants de ce HLM du Mans dénoncent la main mise des dealers

Des habitants de cet immeuble de 200 logements situé en face de la gare en ont ras-le-bol. D'après eux, des dealers y mènent un trafic de drogue régulier qui mine leurs conditions de vie. Les trafiquants surveilleraient même le secteur depuis le toit.

Sur le toit de ce bâtiment construit en 1962, on trouve des cellules grillagées où sont tendus des fils de nylon. Ces séchoirs permettent aux habitants des quelque 200 logements de l'immeuble d'étendre leur linge à l'air libre. On y accède par une porte fermée à clef depuis le palier du 12e étage. Un vestige des années 60 que plus grand monde n'utilise. Sauf les dealers, qui s'y sont récemment installés : "Ils ont démonté la porte à la barre à mine, explique le représentant des locataires, on a réparé et mis des renforts."

Depuis le toit, la vue sur le secteur de la gare est imprenable © Radio France - Ruddy Guilmin

Mais que viennent faire les dealers sur le toit ? Certains pensent qu'ils y planquent de la marchandise dans des caches... Ou bien qu'ils surveillent les alentours. Une chose est sûre : depuis cet endroit, la vue sur le parvis de la gare et les environs est imprenable. Un point d'observation privilégié pour prévenir l'arrivée de la police ? Ou superviser le trafic sur le parvis de la gare, où la police confirme avoir beaucoup travaillé il y a deux ou trois mois ? Nul ne le sait vraiment.

Il y a un climat de peur et de stress

En revanche pour ces locataires inquiets, il y a bien du trafic, y compris au sein même de l'immeuble. Ce qui leur pourrit la vie assure leur représentant : "Ils squattent les coursives, ils boivent, ils fument, ça sent le cannabis jusque dans les appartements ! Ils laissent leurs déchets dans les cages d'escaliers, quand ils n'y font pas carrément leurs besoins." Regards de travers, menaces verbales... Cette présence récurrente peut aussi être angoissante pour les habitants : "Quand vous avez deux ou trois gars qui stationnent devant votre porte, vous n'allez pas ouvrir pour leur dire de dégager. Il y a un climat de peur et de stress."

Une situation pas si catastrophique

Bien conscient de ces problèmes "d'intrusions liées au trafic de drogue", Le Mans Métropole Habitat (qui gère le bâtiment pour moitié avec Sarthe Habitat) estime néanmoins que la situation n'est "pas si catastrophique". "C'est totalement exagéré, confie un autre habitant, ce n'est pas la guerre non plus ! Même en rentrant en pleine nuit, je n'ai jamais eu aucun problème." Pour ce locataire, la situation s'est même améliorée depuis 2015 suite à la pose d'une grille pour fermer l'accès au bâtiment depuis la rue. Même son de cloche du côté de la police : "A une époque, on a énormément travaillé sur ce secteur, mais depuis que l'accès est fermé, beaucoup moins." Y aurait-il toutefois une recrudescence depuis quelques mois ? "C'est vrai que nous avons été sollicités à quelques reprises et que nous y sommes allés avec un chien." Sans toutefois trouver grand chose.

Néanmoins, la situation dure depuis des années. Le Mans Métropole Habitat affirme faire depuis des années tout ce qui est en son pouvoir : les accès aux escaliers, aux caves et aux séchoirs ont été renforcés ; une société de sécurité effectue aussi des rondes quotidiennes. Mais les trafiquants parviennent à contourner ces obstacles, notamment grâce à "des complicités au sein de l'immeuble".