Près de la moitié des Grenoblois se sent en insécurité selon un sondage

Il s'agit du deuxième volet de l'enquête menée l'année dernière par le cabinet d'avocats Victimes et préjudices à Grenoble. Publié ce lundi, le sondage révèle que 56% des Grenoblois disent se sentir en sécurité, gagnant 6 points par rapport à 2020. L'année dernière, le contexte était tendu, avec la vidéo de dealers qui exhibaient des armes dans le quartier Mistral, ce qui expliquerait cette baisse.

Ce sondage est un outil, pour Maître Hervé Gerbi, qui vient compléter d'autres données existantes : "Les acteurs judiciaires préfèrent se référer aux données statistiques des plaintes. Mais on sait que c'est incomplet. Beaucoup de personnes ne vont pas déposer plainte, notamment pour les agressions verbales. On a une distorsion entre les chiffres et la réalité." D'après ce sondage, 35% des Grenoblois déclarent avoir subi au moins une agression, dont 44% sont des jeunes. "On sait que la question de la sécurité commence par l'injure verbale, continue Maître Gerbi. L'agression verbale est déjà une infraction dans la psychologie des individus. Cet outil est intéressant pour les acteurs de police et de justice."

77% des Grenoblois pensent que la sécurité est un enjeu prioritaire de la ville

Ce sondage, le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, l'a désormais en main, il lui a été remis par Maître Gerbi : "Je ne sais pas si ça peut lui être utile dans la lutte contre la délinquance, mais ça donne des données intéressantes sur la manière dont une politique est menée. C'est un reflet d'une politique mise en œuvre. Le quotidien c'est l'action judiciaire, donc forcément il y a ce regard en miroir."

D'après ce sondage, 77% des habitants de Grenoble pensent que la sécurité est un enjeu prioritaire pour la ville. L'enquête révèle des chiffres élevés par rapport au ressenti national : Dans la tranche des 50-64 ans, 54% des Grenoblois se sentent en insécurité, contre 20% des répondants au niveau national selon la dernière enquête Cadre de vie et sécurité, datant de 2019.