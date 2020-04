Près de La Roche-sur-Yon, le coup de gueule d'une mère après le vol des jouets préférés de son fils

Pendant le confinement, c'est la double-peine pour une famille vendéenne. Les jouets préférés de leur plus jeune fils de 2 ans et demi, qui l'occupaient en ce moment, ont été volés dans la nuit de lundi à mardi dans leur cour à Aubigny-les-Clouzeaux près de La Roche-sur-Yon, notamment un petit tracteur vert, une voiture électrique et une draisienne. Charlotte, la mère, lance un appel au(x) suspect(s) promettant de retirer sa plainte en échange du butin. "Ca me fait hors de moi, j'aurais préféré qu'il me prenne mon salon de jardin (...) faire ça à des enfants, c'est pas permis normalement", témoigne-t-elle.

Un appel sur Facebook

La mère de famille a lancé un appel sur Facebook pour tenter de retrouver ce qui donne le sourire à son fils. "Le matin quand il se lève, la première chose qu'il veut faire c'est d'aller jouer avec sa voiture électrique, son jouet de Noël qu'il attendait avec impatience", raconte Charlotte.

L'appel lancé par Charlotte sur la page "les nouveaux vendéens". - Facebook "Les nouveaux vendéens"