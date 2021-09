Près de Meslay-du-Maine, une voiture percute une maison : 3 blessés dont une fillette de 5 ans

Ce lundi 20 septembre, vers 18h, sur la route départementale 14, à Saint-Charles-la-Forêt au lieu-dit Plaisance, une voiture a fait une sortie de route et a fini sa course dans une maison. Plus de peur que de mal. Trois personnes, dont une fillette de 5 ans, ont été légèrement blessées et transportées vers les hôpitaux de la région. La RD 14 a été coupée à la circulation pendant plus de deux heures.

De gros moyens de secours ont été mobilisés sur cette intervention. Une quinzaine de sapeurs-pompiers du SDIS-53 ont assuré cette mission. Une unité sauvetage-déblaiement a été également engagée pour faire une reconnaissance de la maison percutée. Les dégâts n'étant pas trop sérieux, les occupants ont pu rester chez eux.