Au sud de Montauban, un piéton meurt fauché sur l'autoroute A20

Montauban, France

Il était environ 23h20 quand les secours sont intervenus sur la rocade de Montauban, au sud de la ville, au niveau de Bressol, dans le sens Toulouse - Montauban.

Un homme avait déjà été signalé marchant sur la voie rapide, à plusieurs reprises, par des automobilistes. Une voiture et ses cinq occupants n'a pas réussi à l'éviter et l'a percuté mortellement.

Les secours, sur place, n'ont pas réussi à le sauver. On ne sait pas pourquoi il se trouvait à cet endroit strictement interdit aux piétons et on ne connaît pas encore son identité. Le conducteur et ses passagers, très choqués, ont également été pris en charge et transportés à l'hôpital.

La circulation a dû être déviée le temps de l'intervention.