Près de Nancy : pris en flagrant délit de siphonnage de réservoirs de poids lourds

Les gendarmes de la compagnie de Nancy et le groupe de lutte contre les atteintes aux biens ont enquêté sur les vols de gazole

Sur les réseaux sociaux, les gendarmes de Meurthe-et-Moselle préviennent avoir interpellé deux hommes ce lundi 1er mars, "pris en flagrant délit de siphonnage de gazole dans des réservoirs de camions" .

Des vols constatés, il y a quelques temps dans le secteur de Pompey et Custines près de Nancy, dans les Vosges et en Moselle. Les gendarmes expliquent avoir mis en place un dispositif de surveillance, un travail d'enquête de la compagnie de Nancy et du groupe de lutte contre les atteintes aux biens.

Et finalement ce lundi 1er mars, deux hommes ont pu être arrêtés. Présentés devant la justice ce mercredi 3 mars, ils ont été condamnés à 1 an et 30 mois de prison ferme.