Près de Nancy, une femme victime de violences donne l'alerte dans une pharmacie

L'information est communiquée ce lundi 13 avril par le ministère de l'Intérieur joint par franceinfo. Un homme a été interpellé ce samedi 11 avril pour violences conjugales à Essey-lès-Nancy, près de Nancy, la victime a réussi à donner l'alerte dans une pharmacie.

La jeune femme âgée de 18 ans, maman d'un bébé de huit mois, a confié aux policiers que son ancien conjoint s'était installé "contre son gré à son domicile dès le début du confinement". Il l'aurait frappé régulièrement et lui aurait volé clés de l'appartement et carte bleue. Lors de l' interpellation au domicile de la jeune femme, l'homme avait bien en sa possession clés et carte, précise le ministère de l'Intérieur.

Selon le ministre Christophe Castaner, les interventions des forces de l'ordre après des signalements de violences conjugales ont augmenté en France de plus de 30% depuis la mise en place du confinement. Cette possibilité d'alerter son pharmacien est proposée à toutes les victimes.

Le mois dernier déjà à Nancy, une femme battue avait pu dénoncer son mari violent, en donnant l'alerte dans une pharmacie. L'homme placé sous contrôle judiciaire sera jugé le 5 juin