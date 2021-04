Près de Nantes : deux fillettes retrouvées saines et sauves grâce un gros dispositif de recherches

Les enfants, des copines de 7 et 8 ans, ont échappé à la garde de leur parents lors d'une promenade en fin de journée, ce dimanche 11 avril. Les gendarmes de Loire-Atlantique ont déclenché les recherches avec un hélicoptère et des patrouilles à pied. Elles sont retrouvées vers 22 heures.

Grosses inquiétude pour des familles de Vertou, dans la métropole nantaise ce dimanche soir. Une fillette de 7 ans et sa copine de 8 ans ont échappé à la garde de leurs parents alors qu'ils se promenaient en bord de Sèvre. Elles sont introuvables, les familles finissent par alerté les gendarmes. Des patrouilles à pied et en hélicoptère sont organisées et des bénévoles sortent aussi pour aider les parents qui ont lancé un appel sur les réseaux sociaux. Les fillettes sont finalement retrouvées par une patrouille pédestre deux heures plus tard, vers 22 heures près de l'hippodrome de Vertou. Elles sont saines et sauves. Elles expliquent qu'elles étaient simplement parties se promener, qu'elles ont vu l'hélicoptère passer et qu'elles lui ont fait "coucou".