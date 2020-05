Un jeune de 18 ans a été interpellé par les gendarmes ce jeudi chez sa mère près de Nantes. Il est accusé d'avoir giflé sa compagne enceinte âgée de 24 ans dans la nuit de lundi à mardi, de l'avoir poursuivie en voiture et de l'avoir menacée de mort. La jeune femme a porté plainte

Près de Nantes, il frappe et menace de mort sa compagne enceinte

Selon les gendarmes, une dispute a éclaté dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril au domicile du couple à Granchamps-des-Fontaines, près de Nantes. Le jeune homme, âgé de 18 ans, gifle sa compagne enceinte, alors qu'elle tient dans ses bras son enfant de deux ans. La jeune femme de 24 ans décide de se réfugier chez sa mère et part en voiture. Son concubin la rattrape. Avec son véhicule, il la percute par l'arrière à un stop. Puis il la poursuit en multipliant les manoeuvres dangereuses. Il ne possède pas le permis de conduire et n'est pas assuré. La victime réussit à arriver jusqu'à chez sa mère.

Des menaces de mort parce qu'elle a porté plainte

La jeune femme dépose plainte et signale des violences antérieures. Deux jours d'ITT (interruption totale de travail) lui sont prescrits. Apprenant le dépôt de plainte, son compagnon lui envoie de nombreux SMS dans lesquels il la menace de mort. Après des recherches menées par les gendarmes de la Chapelle sur Erdre et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nantes, le jeune homme est interpellé ce jeudi 30 avril chez sa mère, près de Nantes. Il a été déféré au parquet de Nantes. Il sera jugé le 30 octobre 2020. En attendant , il est placé sous contrôle judiciaire.