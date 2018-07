Saint-Herblain, France

Une jeune femme de 20 ans a été grièvement blessée dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Herblain dans l'agglomération nantaise. Son compagnon, âgé de 18 ans et cuisinier de profession, lui a roulé dessus à deux reprises avec sa voiture. C'est un témoin qui a alerté les pompiers, il était près de trois heures du matin quand il a aperçu le corps d'une femme sous un véhicule sur le boulevard François Mitterrand, il était au téléphone avec les secours quand il a vu le conducteur enclencher la marche arrière et repasser sur la victime une seconde fois.

Opérée au CHU de Nantes, pronostic vital pas engagé

Quand les pompiers et les policiers arrivent sur place, la jeune femme est étendue sur la chaussée, elle est consciente et explique avoir voulu empêcher son concubin de prendre le volant parce qu'il avait trop bu et qu'il était ivre. Une dispute a alors éclaté, la victime s'est mise devant la véhicule mais l'homme a accéléré et lui a roulé sur le corps. La jeune femme a été opérée au CHU de Nantes et elle souffre de nombreuses lésions sur la peau. Son compagnon a été interpellé.