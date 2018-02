Orvault, France

Un jeune homme de 18 ans est accusé de faire régner un climat de terreur chez lui, à Orvault dans l'agglomération de Nantes, il a été interpellé jeudi alors qu'il venait de s'en prendre à ses soeurs, des jumelles âgées de 13 ans. L'un d'elles s'est réfugiée chez un voisin, le visage ensanglanté. Quand les policiers arrivent, ils découvrent une adolescente en pleurs, elle a été griffée au visage, son pull est maculé de sang.

Des violences répétées sur ses deux soeurs

L'adolescente raconte que son frère l'a frappée car elle a récupéré à son insu le téléphone portable qu'il lui avait confisqué la veille. Elle affirme avoir reçu plusieurs coups de poing et des coups de chaussure sur la tête et sur le visage. Elle dit aussi que ces violences ne sont pas les premières et que son frère s'en prend aussi régulièrement à sa soeur jumelle.

La mère explique ne plus savoir gérer la violence de son fils

Les deux victimes ont déposé plainte, l'un d'elles a été hospitalisée. Leur mère a expliqué aux policiers qu'elle n'arrivait plus à gérer les crises et les violences de son fils. Elle avait déjà déposé plainte contre lui en octobre dernier après des coups portés sur sa soeur.

Le jeune homme comparaîtra devant tribunal au mois de juin, il est ressorti libre de l'hôtel de police à l'issue de sa garde à vue.