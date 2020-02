Près de Nantes, un jeune de 18 ans interpellé après avoir agressé sexuellement trois jeunes femmes

Thouaré-sur-Loire, France

Il est soupçonné d'avoir commis trois agressions sexuelles à Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique) : un jeune de 18 ans a été interpellé, vendredi 31 janvier, dans le bourg de la commune. Il a été placé en garde à vue pendant 48h et doit être déféré dimanche soir en vue de sa mise en examen. Il suivait ses victimes dans le bus.

Arrêté grâce à la description de ses premières victimes

Les premiers faits se sont produits le mercredi 29 janvier. Les deux victimes, des jeunes femmes de 18 ans, prenaient le bus 7 dans le bourg de Thouaré-sur-Loire. A leur descente, le jeune homme - qui les avait suivies - les agressait. L'une d'elle a été plaqué contre un grillage pendant que son agresseur lui touchait les fesses. L'autre victime a eu le pantalon baissé.

Grâce aux deux premières agressions et surtout à la description donnée par les victimes, les services de gendarmerie disposaient d'un portrait précis du jeune homme. Quand un troisième cas est signalé, vendredi 31 janvier, la brigade de Saint-Luce-sur-Loire fait appel à plusieurs autres brigades et une quinzaine de gendarmes se sont lancés à la poursuite de l'agresseur, dont certains en civil. Le suspect est interpellé environ 40 minutes plus tard. En garde à vue, il reconnaît les faits et évoque même d'autres possibles cas. Les gendarmes étudient cette piste.