Près de Nantes : un suspect de 59 ans placé en détention provisoire dans l'affaire du meurtre de Nadir

Un homme de 59 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, ce vendredi, dans l'affaire du meurtre de Nadir, retrouvé mort le 9 août à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il est soupçonné d'être le commanditaire du cambriolage qui a viré au drame. Il nie tout en bloc.

Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Nadir. Ce vendredi 18 septembre, un Nantais de 59 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'être le commanditaire du cambriolage qui a viré au drame dans la nuit du 8 au 9 août 2020 à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il conteste toute responsabilité dans le meurtre du jeune homme.

Le 22 août déjà, un suspect de 30 ans avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour "meurtre et vol aggravé". Y a-t-il un lien entre les deux hommes ? D'après nos confrères de Presse Océan, oui, car l'étude des téléphones a permis de lier le suspect le plus jeune à cet homme de 59 ans.

Le suspect interpellé connaît le beau-père de Nadir

Ce dernier connaît le beau-père de Nadir. D'après nos informations, tous les deux fréquentent la mosquée Aïcha, boulevard Jean Moulin à Nantes. Un lieu de culte dont le trésorier est le beau-père de Nadir.

Le nouveau suspect interpellé, au courant du départ en vacances de la famille de Nadir. Il aurait commandité le cambriolage de l'appartement, dans l'espoir de trouver de l'argent. Cette nuit-là, Nadir était présent. Il a été retrouvé le lendemain ligoté et tué par asphyxie.