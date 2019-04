Grosse voiture et sacs Chanel : le train de vie de ce serrurier interroge les enquêteurs

Nantes, France

A Thouaré-sur-Loire, les gendarmes découvrent, dans la soirée du samedi 6 avril, une voiture arrêtée, toutes portes ouvertes. Au bout de l'enquête, un probable trafiquant de drogue qui vit au dessus de ses revenus de serrurier.

Un train de vie qui interroge les enquêteurs

Dans la voiture, les militaires trouvent quelques grammes de cannabis sur la banquette. Un homme s'approche, il a 39 ans et prétend être le propriétaire du véhicule. Quand on lui demande ses papiers d'identité, il s'enfuit en courant.

Après un "110 mètres haies" comme l'ont décrit les gendarmes, le fuyard est neutralisé et interpellé. Il n'a plus de permis de conduire et est déjà connu de la justice pour des affaires de stupéfiants. Son domicile est perquisitionné. Là-bas, les enquêteurs découvrent 500 grammes de résine de cannabis, 1500 euros en liquide, mais aussi des sacs channel. Son train de vie les interroge.

Le trafiquant présumé est placé en garde à vue, ainsi que sa compagne, une femme de 32 ans. Il est mis en examen et déféré ce mercredi 10 avril devant le tribunal de Nantes. Il comparaît pour "Non justification de ressources."